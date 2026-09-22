2026-YKS ek yerleştirme sürecinde bazı vakıf üniversitelerinin açıkladığı yeni burs ve indirim oranları tartışma yarattı. Merkezi yerleştirme döneminde kontenjanlarını dolduramayan üniversiteler, ek tercih yapan adaylara yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar ulaşan ilave indirimler sundu.

ÖSYM tarafından 17-21 Eylül tarihleri arasında alınan ek yerleştirme tercihlerinden yalnızca merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar yararlanabildi. Merkezi yerleştirmeyle kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise ek tercih yapma hakkı bulunmuyor.

Yüzde 50’ye varan yeni indirimler açıklandı

Üniversitelerin resmi aday sayfalarında yer alan bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi, bazı programlarına ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci tercihinden yerleşen öğrencilere ÖSYM indirimine ek olarak yüzde 50 indirim imkanı sundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ilk iki tercihinden yerleşen adaylara yüzde 50’ye, üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere ise yüzde 40’a varan burs açıklarken, kampüste tercih yapan adaylara ayrıca yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Gedik Üniversitesi de ek tercih döneminde tam ücretli ve yüzde 50 indirimli programlarına yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın öğrenim ücreti üzerinden yüzde 30 tercih indirimi uygulanacağını ilan etti.

İstanbul Atlas Üniversitesi ise ek yerleştirme tablosunda bazı programlar için ilk beş tercihe yüzde 25 ek indirim gösterdi. Örneğin İngiliz Dili ve Edebiyatı yüzde 50 indirimli programında 515 bin 263 liralık peşin ücretin, tercih indirimiyle 386 bin 447 liraya düştüğü açıklandı.

Aynı sınıfta farklı ücret

İndirim kampanyaları adaylara yeni bir imkan sağlarken merkezi yerleştirme döneminde kayıt yaptıran öğrenciler arasında tepkiye neden oldu. Aynı üniversitenin aynı bölümünde, aynı akademik hizmeti alan öğrenciler arasında yalnızca kayıt dönemine bağlı olarak ciddi ücret farkları oluşabileceği belirtiliyor.

Öğrenciler, merkezi yerleştirme sırasında açıklanan ücretler üzerinden kayıt yaptırdıklarını ancak boş kontenjanların ardından daha avantajlı koşullar sunulduğunu belirterek, “Aynı bölümde okuyacaksak neden daha fazla ödüyoruz?” sorusunu yöneltiyor.

“İndirim oranı kadar koşulları da incelenmeli”

Eğitim uzmanları, üniversitelerin burs ve indirim politikalarının kayıt öncesinde açık, karşılaştırılabilir ve bütün öğrenciler tarafından erişilebilir biçimde ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sonradan açıklanan yüksek oranlı kampanyaların, daha önce kayıt yaptıran öğrenciler açısından adalet tartışması oluşturabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar ayrıca “yüzde 50 ek indirim” ifadesinin her zaman ilan edilen toplam ücretin yarıya düşmesi anlamına gelmediği konusunda adayları uyarıyor. Bazı üniversitelerde indirim, ÖSYM bursundan sonra kalan tutar üzerinden hesaplanıyor. İndirimin hangi ücret üzerinden uygulandığı, hazırlık sınıfını kapsayıp kapsamadığı, kaç yıl sürdüğü ve başka burslarla birleştirilip birleştirilemediğinin mutlaka incelenmesi gerekiyor.

YÖK ücretleri yakından izliyor

YÖK, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını; ara sınıflardaki yüksek oranlı artışlar, ek ücretler ve vade farkı uygulamalarının takip edileceğini açıklamıştı. Ancak ek yerleştirme döneminde yeni kayıt olacak öğrencilere sunulan kampanyalar ile merkezi yerleştirmede kayıt yaptıranların ücretleri arasındaki fark için ayrıca bir düzenleme açıklanmış değil.

Ortaya çıkan tablo, vakıf üniversitelerinin kontenjan doldurmak amacıyla uyguladığı indirimlerde ortak ve şeffaf kurallara ihtiyaç olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.