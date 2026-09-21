Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarına ilişkin yeni kararını duyurdu.

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurul Karar Organı'nın 20 Eylül 2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararıyla, 17 Eylül 2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı doğrultusunda 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Yatırım fonlarının tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı

Yapılan düzenlemeyle fon tasfiye usul ve esaslarında yer alan 3 aylık süre 6 ay olarak değiştirildi. SPK, söz konusu değişikliğin yalnızca (A/8) numaralı maddede yer alan süreye ilişkin olduğunu, maddedeki diğer hükümlerin ise aynen geçerli olduğunu bildirdi.

SPK açıklamasında, düzenlemenin tasfiye konusu fonların portföy yapıları ile piyasa koşulları dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Tasfiye süresi 6 ayı bulmak zorunda değil

SPK, 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay boyunca devam edeceği anlamına gelmediğine de dikkat çekti.

Açıklamada, tasfiyenin koşullara bağlı olarak daha erken tamamlanabileceği belirtildi.

SPK ayrıca, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında bunun dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.