Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıda yaralananların sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırganın ailesinden 3 kişi gözaltında
Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırgan, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle saldırganın annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.
Saldırının nedeni ve silahın nasıl temin edildiği araştırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. İlk resmi açıklamalarda en az 8 yaralı ve saldırganın yakalandığı bildirilmişti; yaralı sayısına ilişkin bilgiler gün içinde güncellendi.