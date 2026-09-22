Ankara'da “Miras Şantiye Gezileri” başlıyor: Tarih ve saat belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. İlk resmi açıklamalarda en az 8 yaralı ve saldırganın yakalandığı bildirilmişti; yaralı sayısına ilişkin bilgiler gün içinde güncellendi.

Saldırının nedeni ve silahın nasıl temin edildiği araştırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırgan, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle saldırganın annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıda yaralananların sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.