Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile birlikte Ankara’da düzenlenen Tataristan İş ve Yatırım Fırsatları Semineri’ne katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen seminerde, Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyası arasındaki iş birliklerinin artırılması ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.

Seminerde Çaycuma ile Tataristan’ın Agryz kenti arasında geliştirilen kardeş kent ilişkisine de değinen Bülent Kantarcı, bu ilişkinin iş dünyasına da taşınması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kantarcı, “Karşılıklı ziyaretlerle bir noktaya getirdiğimiz bu kardeş kent ilişkimizi iş dünyası ile de paylaşmak için Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odamızla ilişkiye geçtik. Bu işbirliğinin zaman içinde güçlü sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.

Tataristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli olduklarını belirten Kantarcı, “Tataristan mesafe olarak belki uzak ama kültürel, sosyal olarak dünyada bize en yakın ülkelerden biri. İlişkilerin gelişmesi konusunda çok istekli ve arzuluyuz. Bu toplantıdan da güzel neticeler çıkacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

