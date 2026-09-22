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Etkinlik kapsamında gözleme ve mısır almak isteyen vatandaşların yanı sıra ailelerin de alana davet edildiği belirtildi.

Etkinlikte, kadınların kendi bahçelerinde yetiştirdiği mısırlar ile el emeğiyle hazırladıkları gözlemeler satışa sunulacak. Şölende yöresel lezzetlerin yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Çektirme Kafe tarafından düzenlenecek etkinlik, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00 ile 24.00 arasında Çaycuma Yaşampark Çektirme Kafe önünde gerçekleştirilecek.

Zonguldak Çaycuma’da vatandaşlara yönelik “Gözleme ve Mısır Şöleni” düzenlenecek.

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