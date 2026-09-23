Ankara'nın Altındağ ilçesinde kadınların el emeğiyle hazırladığı geleneksel yazmacılık eserleri sergilenmeye başladı. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'ndeki üretim atölyesinde tahta baskı kursuna katılan kadınların hazırladığı “Anadolu'nun Kadim Motifleri ile Yazmacılık” sergisi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.

Eğitmen Gönül Çıtak ve Küratör Nurgül Aktaş'ın öncülüğünde hazırlanan sergide, Anadolu'nun geleneksel motifleri ve yazmacılık sanatı kadınların el emeğiyle yeniden yorumlandı. Serginin açılış kurdelesini, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'nin eşi Saadet Tiryaki kesti.

Sergide toplam 255 tülbent ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, eserlerde yaklaşık 200 farklı motif kullanıldı. Geleneksel baskı tekniklerinin yanı sıra doğal boyalarla hazırlanan batik çalışmaları da sergide yer aldı.

Altındağlı kadınların el emeği sergilendi

Sergideki çalışmaların önemli bölümünü, kursiyerlerin sandıklarında sakladıkları ve anneanneleri ile babaannelerinden kalan tülbentler oluşturdu. Geçmişten günümüze aktarılan tülbentler, tahta baskı ve yazmacılık teknikleriyle yeniden yorumlandı.

Eğitmen Gönül Çıtak, çalışmalarda geleneksel ürünlerin yanı sıra doğal boyalar kullanılarak hazırlanan batik eserlerin de bulunduğunu belirterek, 255 üründe yaklaşık 200 farklı motif kullanıldığını ifade etti.

Sergi 27 Eylül'e kadar açık

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki de sergide eserleri bulunan kadınları tebrik ederek, kadınların kültür ve sanat alanında kendilerini geliştirmeleri için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

“Anadolu'nun Kadim Motifleri ile Yazmacılık” sergisi, 27 Eylül'e kadar Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.