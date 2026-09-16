Altındağ Belediyesi, geleneksel kültürel mirasın çağdaş sanatla buluştuğu özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menekşe Sakarya’nın hazırladığı “Güllühan” adlı kişisel moda tasarım sergisi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide, Sakarya’nın 2017 yılında hayatını kaybeden annesi Güllühan Kutlu’ya ait sandıkta yıllarca saklanan Elmadağ yöresinin geleneksel kadın kıyafetlerinden “çinti”ye ait divitin kumaşlar kullanıldı.

Anneden kalan kumaşlar tasarıma dönüştü

Doç. Dr. Menekşe Sakarya, sergideki tasarımlarda geleneksel kumaşları modern moda anlayışıyla yeniden ele aldı.

Çalışmalarda bitkisel ve renkli bezemeleriyle öne çıkan kumaşlar kullanılırken; güllü, menekşeli, misketli, karyağdıran, horoz ibiği, horoz kuyruğu, asma yaprağı, kelebekli, karanfilli, kirazlı ve sabah ezanı gibi farklı motifler tasarımlara yansıtıldı.

Sakarya, tasarımlarını oluştururken annesinin isminin taşıdığı anlamın yanı sıra Anadolu halk anlatılarından da ilham aldı. Sandıktan çıkan çinti kumaşlarını farklı renklerde kumaş ve astarlarla birleştiren Sakarya, makrome ve tığ işi gibi geleneksel el sanatlarından da yararlandı.

Böylece geçmişten günümüze ulaşan geleneksel malzemeler, çağdaş moda çizgileriyle yeniden yorumlandı.

15 farklı tasarım sergileniyor

“Güllühan” sergisinde elbise, ceket, şort ve yelek gibi parçaların farklı kombinasyonlarla bir araya getirildiği toplam 15 çağdaş moda tasarımı yer alıyor.

Geçmiş dönemin günlük yaşamından düğünlere ve kadın emeğine dair izler taşıyan kumaşlar, sergi aracılığıyla yeni bir tasarım dili içerisinde ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.

Sergi, geleneksel kumaşların yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra aile hafızasının ve kültürel mirasın moda yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasına da dikkat çekiyor.

“Güllühan” kişisel moda tasarım sergisi, 18 Eylül’e kadar Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.