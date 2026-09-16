Aydın’da yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üç ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler üç ilçede tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin çalışma yürüttü.

Ekiplerin araştırmasında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para transferine aracılık ettiği değerlendirilen banka hesaplarıyla bağlantılı 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 11 Ağustos’ta Kuşadası, Didim ve Söke’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerden çok sayıda dijital materyal çıktı

Şüphelilerin ikamet ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin incelemelerde kullanılmak üzere 8 cep telefonu, 10 SIM kart, 10 hard disk, 3 USB bellek, hafıza kartı ve tablet bilgisayar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde hesaplarda toplam 623 milyon 588 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.