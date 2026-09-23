İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda yürütülen soruşturmanın mali boyutuna ilişkin MASAK'tan kapsamlı mali veri talep edildi.

Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Yöneticiler ve birinci derece yakınları inceleniyor

Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelendiği belirtildi. Mali incelemeyle, yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Soruşturmanın devamında 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 20 Eylül'de gözaltına alındı.

Katılımevim soruşturması genişletildi

MASAK'tan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldığı bildirildi.

Başsavcılığın 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarına ilişkin işlemlerde piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

21 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin isimleri şöyle:

Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya.

Şüphelilerin mal varlığı hareketleri donduruldu

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi.

Açıklamada, fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiği aktarıldı.

22 Eylül'de 14 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında 21 Eylül'de Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alındı.

SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 22 Eylül'de 15 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 14 şüpheli yakalandı.

Pusula bağlantılı 30 şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Pusula ile bağlantılı Muhammed Yarız'ın tutuklandığı, 30 şüphelinin gözaltında bulunduğu, 12 şüphelinin firari olduğu ve Erdem Bektaş'ın cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin isimleri şöyle:

Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Celal Yarız, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Hamza Kablan, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Müjdat Ede, Murat Keçeci, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sezai Bekgöz ve Uğur Akkafa.

Tera bağlantılı 15 şüpheli hakkında işlem

Soruşturmanın Tera bağlantılı bölümünde ise 2 şüphelinin tutuklu, 12 şüphelinin gözaltında, 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Soruşturmada Aytuç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin tutuklandığı belirtildi.

Gözaltında bulunan 12 şüphelinin Abdulkadir Özkan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Bülent Uygun, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erhan Kilimci, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Kerem Alkin, Nihat Kırmızı ve Özdemir Ataseven olduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Hedef Holding ve Info Yatırım bağlantısı da inceleniyor

Soruşturmada Hedef Holding AŞ ve Info Yatırım ile bağlantılı 4 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Bu kapsamda Namık Kemal Gökalp'in tutuklandığı, Mehmet Ziya Gökalp ile Sibel Gökalp'in gözaltında bulunduğu, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Böylece soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerin ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.