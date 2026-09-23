Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekillerinin özel işlerinde çakarlı araç kullanmasına tepki gösterdi. Yıldız, yasama göreviyle ilgili işler dışında çakarlı araç kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin berber, manav ve bakkal gibi özel işlerine giderken ya da kırda gezerken çakar kullandığını belirtti.

Bu durumun trafikte seyir halindeki vatandaşlardan büyük tepki aldığını ifade eden Yıldız, milletvekillerine yönelik çağrısında, “Ama, lakin, fakat demeden net olarak söylüyorum. Milletvekili arkadaşlar yasama görevleri ile ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.