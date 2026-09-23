Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim uygulamalarında hesap güvenliğine ilişkin yayımladığı görselle dolandırıcıların kullandığı yöntemlere dikkat çekti. Uyarıda, telefona gelen tek kullanımlık doğrulama kodlarının hiçbir koşulda başkalarıyla paylaşılmaması istendi.

“Ödül kazandınız” mesajına dikkat

Dolandırıcılar, “ödül kazandınız”, “premium üyelik” veya “özel sürüm” gibi vaatlerle kullanıcıları bir bağlantıya tıklamaya yönlendirebiliyor. Ankara Emniyetinin uyarısına göre bu tür şüpheli mesajlara itibar edilmemesi ve hesap bilgisi isteyen bağlantılardan uzak durulması gerekiyor.

Tehlike yalnızca şüpheli bir bağlantıya tıklamakla sınırlı değil. Bir kişi, hesabınıza giriş yapmaya çalışırken telefonunuza gelen doğrulama kodunu sizden isteyebilir. WhatsApp’ın yardım merkezine göre hesabı ele geçirmeye çalışan birinin, telefon numaranıza gönderilen SMS kodunu öğrenmesi gerekir. Bu nedenle talep etmediğiniz bir kod geldiğinde kodu kimseye iletmemek kritik önem taşıyor.

Hesabınızı korumak için ne yapabilirsiniz?

Ankara Emniyeti, uygulama ayarlarından iki adımlı doğrulamanın ve ek PIN korumasının açılmasını öneriyor. Ayrıca hesaba bağlı cihazların kontrol edilmesi, tanınmayan cihazlardaki oturumların kapatılması ve telefonun ekran kilidiyle korunması gerektiğini hatırlatıyor. WhatsApp da kullanıcıların bağlı cihazları inceleyip tanımadıkları cihazların bağlantısını kaldırabileceğini belirtiyor.

Doğrulama kodunu yanlışlıkla paylaştıysanız vakit kaybetmeden ilgili uygulamaya yeniden giriş yapmayı, bağlı cihazları kontrol etmeyi ve iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeyi deneyin. Hesabınıza erişemiyorsanız uygulamanın resmi destek kanallarına başvurun; hesabınızdan şüpheli mesajlar gönderildiyse yakınlarınızı da uyarın.