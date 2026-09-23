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Mansur Yavaş CHP'den İstifa Etti!

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Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış CHP'den istifa etti.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, "Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından, partideki "istifa dalgası" hız kazandı. Yavaş'ın açıklamasının hemen ardından; Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş ve Şereflikoçhisar belediye başkanları CHP'den istifa etti.

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