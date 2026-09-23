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Adalar’da daha önce başkan vekili seçilen Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden ayrılmıştı. Yeni başkan vekilini belirlemek için belediye meclisi yeniden toplanmıştı.

Seçimin ilk turunda Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. İkinci turda iki aday da 4’er oy alırken bir oy geçersiz sayıldı. Oylamaya yönelik itirazların ardından CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti. Seçim dördüncü turda tamamlandı.

Adalar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi sonuçlandı. AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, belediye meclisindeki oylamanın dördüncü turunda 5 oy alarak başkan vekilliğine seçildi. Böylece belediyenin başkan vekilliği AK Parti’ye geçti.

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