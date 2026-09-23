Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimlerinde oylama sürüyor. Seçimin ilk turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. Bu turda CHP’den 3 oyun AK Parti adayına gittiği görüldü.

İkinci turda ise iki aday da 4’er oy aldı. Bir oy geçersiz sayılırken, ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda tartışma çıktı. CHP ve Yeni Parti üyelerinin sonuçlara itiraz etmesi üzerine yaşanan gerginliğin ardından salonun boşaltılmasına karar verildi. Seçim sürecindeki gelişmeler takip ediliyor.