Seyranbağları Mahallesi Muhtarı Ozan Serhad Ayaz’ın çağrısıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek “Seyran bağları Komşuluk Buluşması” 26 Eylül Cumartesi günü Ayaz Parkı’nda geçekleşiyor.

Düzenlenen panayır, mahalle sakinlerini bir araya getirirken, gün boyunca çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Gün boyu etkinlik

Seyranbağları Mahalle Meclisi tarafından, bölgedeki komşuluk bağlarını güçlendirmek, dayanışma ve birlik duygusunu geliştirmek ve mahalle sakinlerinin sosyalleşmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen panayır, tamamen gönüllülük ve mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilecek.

Panayır kapsamında atölyeler, turnuvalar, müzik ve konserler, çeşitli gösteriler düzenlenecek. Ozan Ayaz Parkı, gün boyunca mahalle sakinlerinin buluşma ve dayanışma alanına dönüşecek.

“Mahalle, birbirimize sahip çıktığımız yerdir”

Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar tüm mahalle sakinlerinin davet edildiği etkinlik için yapılan çağrıda, komşuluk kültürünün önemine dikkat çekildi.

Organizasyon çağrısında, “Mahalle yalnızca yaşadığımız yer değil; birbirimize sahip çıktığımız yerdir” denilerek tüm komşular etkinliğe davet edildi.

Panayırda mahalle sakinlerinin sandalyelerini alarak komşularıyla birlikte Ozan Ayaz Parkı’nda buluşmaları istendi.