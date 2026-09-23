BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,01 puan artarken toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,65 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,42 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 8,62 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Gözler ABD-İran ve ABD-Çin görüşmelerinde

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin 52 ayın en yüksek seviyesine çıktığına işaret eden veriler, para politikasında sıkı duruşun korunacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu durum pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Yatırımcıların odağında ise ABD-İran görüşmeleri ile yarın gerçekleştirilecek ABD-Çin zirvesi bulunuyor.

BIST 100'de kritik seviyeler

Borsa İstanbul'da endeks, Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın güne düşüşle başladı. Gün içinde 13 bin 150 seviyelerinden gelen destek alımlarıyla toparlanan BIST 100, günü alıcılı seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13 bin 400 ve 13 bin 500 puan direnç, 13 bin 100 ve 13 bin puan ise destekseviyeleri olarak öne çıkıyor.