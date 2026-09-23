Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Miras Günleri kapsamında düzenlediği “Roma Döneminde Ankara Rotası” programıyla Başkent'in Roma döneminden günümüze uzanan tarihine ışık tuttu.

ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezide katılımcılar, uzman rehberler eşliğinde Ankara'nın önemli tarihi noktalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Roma'nın izleri adım adım takip edildi

Gezi kapsamında Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Julian Sütunu, Roma Yolu, Roma Hamamı, Roma Tiyatrosu ve Arkeopark ziyaret edildi. Katılımcılar ayrıca Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Roma bölümünü de gezdi.

Türkçe ve İngilizce uzman rehberlerin eşlik ettiği programda tarihi yapıların geçmişi, mimari özellikleri ve Ankara'nın kültürel mirasındaki yeri hakkında bilgiler aktarıldı.

“Ankara'nın tarihî ve turistik bir kent olduğunu ortaya çıkarmak istiyoruz”

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, düzenlenen yürüyüş rotalarıyla Ankara'nın farklı dönemlerine ait tarihi değerleri daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Sarı, Hititlerden Cumhuriyet'e uzanan Ankara tarihinin vatandaşlara aktarılması için yürüyüş rotalarının sürdürüldüğünü belirterek, Roma dönemine ait eserlerin yanı sıra Ankara Kalesi, Roma Tiyatrosu ve Arkeopark'ın da program kapsamında ziyaret edildiğini ifade etti.

Sarı, bu tür gezilerle Ankaralıların kentin sahip olduğu tarihi değerlere daha fazla sahip çıkmasını ve Ankara'nın tarihi ve turistik kimliğinin daha görünür hale gelmesini amaçladıklarını kaydetti.

Başkentlilerden geziye tam not

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziye katılan Başkentliler de programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılardan Birgül Bayoğlu, uzun yıllardır Ankara'da yaşadığını belirterek kentin yaşadığı ve zaman geçirdiği bölgelerinin tarihsel geçmişini öğrenmenin keyifli olduğunu söyledi.

Başak Merve Erinç ise Avrupa Miras Günleri kapsamında düzenlenen gezilerin rehberler eşliğinde yapılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür programların artırılmasını istedi.

Sinem Keskin Sönmez de gezinin öğretici ve bilgilendirici olduğunu belirterek, yaşadığı kenti daha detaylı tanıma fırsatı bulduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

ABB, ilçe ve kent gezileri için başvuruları kentgezileri.ankara.bel.tr adresi üzerinden almaya devam ediyor.