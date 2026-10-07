Sincan Belediyesi, özel beslenme gereksinimi bulunan çölyak hastalarına yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede yaşayan 610 çölyak hastasına çeşitli destekler ulaştırılıyor.
Belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında glütensiz gıda ve günlük ekmek desteğinin yanı sıra hak sahiplerine kişi başı 1.600 TL nakdi yardım yapıldı.
Glütensiz Gıdaya Erişime Destek
Çölyak hastalarının günlük yaşamlarında ihtiyaç duyduğu glütensiz ürünlere düzenli şekilde ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken Sincan Belediyesi, desteklerle vatandaşların özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.
Belediye, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik sosyal destek çalışmalarının yanı sıra çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda ve nakdi yardım hizmetlerini de sürdürüyor.