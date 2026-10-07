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Belediye, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik sosyal destek çalışmalarının yanı sıra çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda ve nakdi yardım hizmetlerini de sürdürüyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışma kapsamında glütensiz gıda ve günlük ekmek desteğinin yanı sıra hak sahiplerine kişi başı 1.600 TL nakdi yardım yapıldı.

Sincan Belediyesi, özel beslenme gereksinimi bulunan çölyak hastalarına yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede yaşayan 610 çölyak hastasına çeşitli destekler ulaştırılıyor.

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