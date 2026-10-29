Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Açılış kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk devletlerinin liderleri, alanda fidan dikimi yaptı. Programın devamında Malazgirt Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kültürel etkinliğe katılan liderler, yöresel dans gösterilerini izledi. Liderler, Orhun Yazıtları örneklerinin önünde aile fotoğrafı da çektirdi.

Beştepe Millet Ormanı'nda 750 Bin Ağaç ve Çalı Bulunuyor

Beştepe Millet Ormanı, farklı bitki türleri ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Alanda 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türü bulunuyor.

Ormanda dikilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı yer alırken, alanın 285 bin metrekarelik bölümünü çim alanlar oluşturuyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde ise 16 farklı tür yetiştiriliyor.

44 Bin Fidanla Türkiye Haritası Oluşturuldu

Beştepe Millet Ormanı'nda Türkiye'nin simgesel değerlerini yansıtan özel peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor. Alanda 44 bin fidan kullanılarak Türkiye haritası oluşturulurken, 25 bin fidanla hazırlanan Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği de dikkat çeken çalışmalar arasında yer alıyor.

Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, ormanın kültürel duraklarını oluşturuyor. Bu alanlarda doğa ve kültürel miras temaları bir arada sunuluyor.

Ayasofya'dan Göbeklitepe'ye Tarihi Eserlerin Minyatürleri Yer Alıyor

Medeniyet Parkı'nda Türkiye'nin farklı dönemlerini ve kültürel mirasını temsil eden eserlerin minyatürleri bulunuyor. Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı, alanda yer alan minyatür eserler arasında sıralanıyor.

Orhun Yazıtları örnekleri de ziyaretçilerin kültür rotasında yer alıyor. Bu düzenlemelerle ziyaretçilere Türkiye'nin tarihî ve kültürel değerlerini bir arada görme imkânı sunulması amaçlanıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda 8 Ülkenin Bayrağı Bulunuyor

Beştepe Millet Ormanı içerisindeki Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını yansıtan unsurlar bir araya getiriliyor. Obada 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı bulunuyor.

Farklı coğrafyalara ait kültürel ögelerin sergilendiği bölüm, Türk devletleri arasındaki tarihî ve kültürel ortaklığı yansıtan alanlardan biri olarak ziyaretçilere sunuluyor.