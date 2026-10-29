Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla CSO Ada Ankara’da düzenlenen etkinliklerde sanatseverler bir araya geldi. “Cumhuriyet Tangoları” ve “Cumhuriyetin Sesi” konserleri ile “Göğe Yazılmış Bir Alp” tiyatro oyunu, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu müzik ve tiyatroyla buluşturdu.

Ankara’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, CSO Ada Ankara’da devam etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Tarihi Salon’da gerçekleştirilen “Cumhuriyet Tangoları” konserinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği Türkçe tangolar, valsler ve popüler eserler seslendirildi. Ziraat Bankası Ana Salon’da düzenlenen “Cumhuriyetin Sesi” konserinde türküler, şarkılar ve danslar sahneye taşınırken, Bankkart Mavi Salon’da ise Ziya Gökalp’in yaşamını konu alan “Göğe Yazılmış Bir Alp” tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

“Cumhuriyet Tangoları” konserine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer yönetiminde gerçekleştirilen “Dinçer Özer ile Ritmik Söyleşi” başlıklı konserde, Figen Genç ve Yeliz Bozkurt solist olarak sahne aldı.

Programa Macit Maral saksafon, Kemal Özen akordeon, Okyay Şenocak gitar ve vokal, Kemal Günuç piyano, Güneş Apaydın bas gitar ve Zeki Ertunç davul performanslarıyla eşlik etti.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Dinçer Özer, Cumhuriyet’in 103. yılını sahnede kutlamaktan duydukları heyecanı dile getirdi. Atatürk’ün sevdiği Türkçe tangoların ve valslerin yanı sıra popüler eserlerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirten Özer, Ankaralı sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Konserin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Özer, tüm biletlerin satıldığını belirterek sanatseverlerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Atatürk’ün çok sesli müziğe verdiği önem vurgulandı

Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte çok sesli müziğin gelişimine verilen öneme değinen Dinçer Özer, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı İstanbul’dan Ankara’ya taşıdığını hatırlattı.

Özer, Türk melodilerinin dünya çapında tanınması için Atatürk’ün önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu alandaki görevini sürdürdüğünü ifade etti.

“Ritmik Söyleşi” projesinin sanatçılarla izleyicileri bir araya getirmeyi amaçladığını aktaran Özer, 21’inci yılına ulaşan ritim festivalinin yanı sıra farklı sanat dallarını buluşturan projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Özer ayrıca, 16 Kasım’da ailelere ve çocuklara yönelik “Ritmi Yakala” programının düzenleneceğini açıkladı.

“Cumhuriyetin Sesi” konserinde türküler ve danslar sahnelendi

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilen “Cumhuriyetin Sesi - 103. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”, Türk müziğinin farklı türlerini ve sahne sanatlarını bir araya getirdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Özgür Ulaş Doğanoğlu, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklarla Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda Cumhuriyet’in coşkusunu anlatan şarkı ve türkülerin yanı sıra dans gösterilerine de yer verildi. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları, ses ve saz performanslarıyla sahne aldı.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Ahmet Mustafa Yelden ise konserde Türk halk müziği ve klasik Türk müziği eserlerinin yanı sıra Atatürk’ün sevdiği eserlere de yer verildiğini belirtti.

Atatürk’ün Türk halk müziğine verdiği öneme dikkati çeken Yelden, Atatürk’ün Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses’i canlı dinlediğini hatırlattı. Konser repertuvarında Mahzuni Şerif’in eserlerinin yanı sıra Kırşehir yöresinden “Bağa Gel Bostana Gel”, “Anadolu Benim Yurdum” ve Azerbaycan’dan “Bayram Geldi Elimize” eserleri de yer aldı.

Ziya Gökalp’in yaşamı tiyatro sahnesine taşındı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından “Göğe Yazılmış Bir Alp” adlı oyun da sahnelendi. CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da izleyiciyle buluşan oyunun yazarlığını Derya Özer, yönetmenliğini ise Cem Sel üstlendi.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp’in yaşamını ve fikir dünyasını konu alan eser, bir milletin yeniden doğuş hikâyesini Gökalp’in hakikat, kimlik ve ideal arayışı üzerinden ele aldı.

CSO Ada Ankara’da düzenlenen konserler ve tiyatro gösterisi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamalarını sanatın farklı dallarıyla buluşturdu.