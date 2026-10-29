Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı'ndan 2'nci Meclis binasına fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Bando ve Seymen gösterileriyle başlayan programda, katılımcılar daha sonra fener alayı eşliğinde 2'nci Meclis binasına yürüdü. Yürüyüş öncesinde konuşan Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mansur Yavaş'tan Kapadokya'daki Çökme Olayına İlişkin Açıklama

Konuşmasına Kapadokya'da meydana gelen çökme olayına değinerek başlayan Yavaş, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Her Yerde Cumhuriyet'in Kuruluş İzlerini Görüyoruz”

Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki yerine dikkat çeken Yavaş, kentte birçok noktada Cumhuriyet'in kuruluş döneminin izlerinin görüldüğünü söyledi.

Cumhuriyet'in ilanının yalnızca bir yönetim değişikliği olmadığını belirten Yavaş, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin kendi geleceğine sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yavaş, konuşmasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlatarak Cumhuriyet'in temelinde millet iradesinin bulunduğunu vurguladı.

“Cumhuriyet Bir Milletin Onurudur”

Cumhuriyet'in bağımsızlık mücadelesi verenlerin ortak eseri olduğunu belirten Yavaş, Kurtuluş Savaşı'nda cephede mücadele eden askerlerin, evlatlarını vatan uğruna uğurlayan annelerin ve cepheye mühimmat taşıyan kadınların fedakârlıklarına değindi.

Cumhuriyet'in yalnızca 29 Ekim 1923'te ilan edilen bir yönetim biçimi olmadığını ifade eden Yavaş, bunun aynı zamanda milletin kendi geleceğine karar verme hakkını temsil ettiğini söyledi.

Mansur Yavaş: “Makamlar Geçici, İlkeler Kalıcıdır”

Cumhuriyet'in vatandaşlara kazandırdığı en önemli haklardan birinin seçme ve seçilme hakkı olduğunu belirten Yavaş, sandığın millet iradesinin ortaya çıktığı yer olduğunu kaydetti.

Seçimlerde verilen yetkinin kişisel bir mülk değil, millete ait bir emanet olduğunu dile getiren Yavaş, demokrasi ve siyasette verilen sözlere bağlılığın önemine dikkat çekti.

Yavaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Demokrasi milletin iradesine saygı, siyaset ise verilen söze sadakat demektir. Mansur Yavaş'ın durumu da nettir; makamlar geçici, ilkeler kalıcıdır. Millete verdiğimiz söze sonuna kadar sadık kalmaya devam edeceğiz. Çünkü benim için asıl olan makam değil, milletin güvenidir.”

Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlılık mesajı veren Yavaş, adalet, liyakat, eşitlik ve millet iradesinin önemini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.