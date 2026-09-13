Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul masraflarını azaltmak isteyen Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu. Belediye tarafından Sosyal Destek Kartı aracılığıyla verilen kırtasiye desteğinden 8 bin 339 öğrenci yararlandı.

Okul ihtiyaçlarını aileler belirleyecek

Öğrencilerin kırtasiye ve diğer okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla yapılan ödemeler, ailelerin Sosyal Destek Kartlarına yatırıldı. Böylece veliler, çocuklarının ihtiyaçları ve kişisel tercihleri doğrultusunda okul alışverişlerini yapabilecek.

Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala sağlanan destek, özellikle okul masraflarının arttığı dönemde ailelerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Onlar bizim geleceğimiz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımız için başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum.”