Anadolu’nun sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan Ahilik teşkilatı, Ahi Evran Veli tarafından 1200’lü yıllarda kuruldu. Türkmenlerin Anadolu’da yerleşik hayata geçişine katkı sağlayan teşkilat, esnaf ve zanaatkarların mesleki gelişiminin yanı sıra ahlaki ve sosyal eğitiminde de önemli rol üstlendi.

Ahilik anlayışında meslek öğrenmenin yanı sıra dürüstlük, dayanışma, kaliteli üretim, helal kazanç ve toplumsal sorumluluk gibi değerler ön plana çıktı. Usta-çırak sistemiyle yetişen esnaflar, mesleki eğitimin yanında dini ve ahlaki bilgiler de aldı.

“Ahiliğin başkenti” Kırşehir’de hafta heyecanı

Ahiliğin önemli merkezlerinden biri olan Kırşehir, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ahilik anlayışının doğruluk, dürüstlük, üretim, ahlak, sanat, akıl ve bilimi bir araya getirdiğini belirterek vatandaşları hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Demiryürek, Türkmen kültürü ile İslam inancını buluşturan Ahilik geleneğinin kardeşlik, dayanışma ve tevazu gibi değerleri de bünyesinde barındırdığını ifade ederek 39. Ahilik Haftası'nın Kırşehir’de büyük bir heyecanla kutlanacağını söyledi.

Esnafa bayrak ve indirim çağrısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise kentte 18 oda ve 12 bin 750 esnafın bulunduğunu belirtti.

Öztürk, Ahilik Haftası boyunca vatandaşların ve esnafın kutlamalara katılım göstermesini isteyerek, “14 Eylül'le birlikte bir hafta boyunca evlerini, dükkanlarını bayraklarıyla süslemesini canıgönülden istiyoruz” dedi.

Esnaftan Ahilik Haftası'na özel yüzde 20 ila 30 arasında indirim yapmalarını da isteyen Öztürk, bu uygulamanın hafta boyunca kentteki Ahilik ruhunu daha fazla hissettireceğini belirtti.

Bir hafta boyunca etkinlik düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde; Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK ve TESKOMB iş birliğiyle gerçekleştirilecek 39. Ahilik Haftası, 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak.

Program, Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edilmesi ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. Hafta kapsamında Ahi Kitap Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılacak, okçuluk turnuvası düzenlenecek.

Uzun yıllardır mesleğini sürdüren esnafla buluşmaların yanı sıra yemek yarışmaları ve Uluslararası Ahi Evran ve Ahilik Sempozyumu da gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü ve Bando Takımı gösterileri ile helikopter uçuş gösterileri de programda yer alacak.

Dualarla çarşı açılışı yapılırken, yılın Ahisi, kalfası ve çırağı için şed kuşatma töreni düzenlenecek. İlçe tanıtım günlerinin de gerçekleştirileceği kutlamaların kapanışında yılın çırağı, kalfası ve Ahisi ödüllerini alacak. Ayrıca Ahilik Hizmet Ödülü ve Ahilik Onur Ödülü sahiplerini bulacak.

Cacabey Meydanı'nda hafta boyunca konser ve söyleşiler düzenlenirken, vatandaşlara Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek.

Ahilik geleneğinin temellerini Ahi Evran attı

Anadolu Ahiliğinin kurucusu olarak kabul edilen Ahi Evran Veli, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan bölgesindeki Hoy kasabasında dünyaya geldi.

Anadolu'ya geldikten sonra özellikle esnafa İslamiyet'i anlatan Ahi Evran, Kayseri'de bir debbağ atölyesi kurdu. Esnaf ve zanaatkarları teşkilatlandıran Ahi Evran, daha sonra Konya ve Denizli'de yaşadı.

1206 yılında o dönem “Gülşehri” olarak anılan Kırşehir'e yerleşen Ahi Evran, Türkmenlerin hem meslek sahibi olmaları hem de dini ve ahlaki açıdan yetişmeleri için çalışmalar yürüttü.

32 farklı esnaf grubunu teşkilatlandıran Ahi Evran, zamanla Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasındaki esnaf ve zanaatkarları etkileyen Ahilik sisteminin temellerini attı. Kesin olmamakla birlikte 1261 yılında Moğollara karşı mücadele sırasında hayatını kaybettiği kabul edilen Ahi Evran Veli'nin türbesi, Kırşehir'deki Ahi Evran Camisi içerisinde bulunuyor.