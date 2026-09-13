İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Fuhuş”, “Müstehcenlik” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satın Almak” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, teknik ve fiziki takiplerin yanı sıra tanık ifadeleri ve ihbarlar değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, çocuklar ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeden cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildiği öne sürüldü. Ayrıca bazı dernekler, bu yapıları finanse ettiği değerlendirilen kişi ve gruplar, “ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti” adı altında faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişiler ile eğlence faaliyeti görünümü altında hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler hakkında inceleme yapıldı.

12 ilde 54 adrese operasyon

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara, Çanakkale, İzmir, Antalya, Ordu, Elazığ, Balıkesir, Aydın, Kırşehir, Iğdır ve Hatay'da operasyon gerçekleştirildi.

38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemleri yapılırken, İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 LGBTİ+ derneğinin de aralarında bulunduğu toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte 12 ve 13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonlarda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu bulundu.

Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan bir işletmenin ruhsatındaki faaliyet alanına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.