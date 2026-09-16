UMFED Genel Başkanı Yusuf Budak, genel başkan yardımcıları ile il ve ilçe teşkilatlarından temsilcilerin katıldığı ziyaret, 15 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk sunan heyet, ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Ziyarette, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede gençlerin korunması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması mesajları verildi.

“Dimdik ayakta tutmaya ant içiyoruz”

Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda gençlerin bağımlılıktan korunmasının önemine dikkat çeken UMFED Genel Başkanı Yusuf Budak, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının rehber olduğunu belirtti.

Budak mesajında, “Gençlerimizi ve milletimizi uyuşturucu madde bağımlılığından korumak, bilinçli, üretken ve sağlıklı bir toplum inşa etmek için bağımlılıkla mücadelede ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştirmek, bizim de rehberimizdir” ifadelerini kullandı.

Budak ayrıca, “Emanet ettiğin bu vatanı, uyuşturucuya ve her türlü zararlı maddeye karşı dimdik ayakta tutmaya, tüm teşkilatlarımızla ant içiyoruz” dedi.

Çalışmalar değerlendirildi

Ziyarette UMFED’in yürüttüğü ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar da ele alındı. Eğitim ve farkındalık faaliyetleri, gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları, aile destek mekanizmaları ve il-ilçe teşkilatlarının saha faaliyetlerinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Federasyon yönetimi, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, aileyi ve toplumun tamamını ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamalarda ise gençleri bağımlılıktan korumada eğitim, erken farkındalık, aile desteği ve saha çalışmalarının önemine dikkat çekildi. UMFED, Türkiye genelindeki teşkilatlarıyla birlikte bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde artırmayı hedeflediğini bildirdi.