Türkiye’de 2026 yılına ilişkin paylaşılan meslek gelirleri listesinde en yüksek aylık ortalama kazanç noterlikte görüldü. Boğaziçi Enstitüsü’nün araştırmasına dayandırılan verilere göre noterlikte aylık ortalama gelir 456 bin TL olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında 350 bin TL ile pilotluk, üçüncü sırasında ise 348 bin TL ile yazılım mühendisliği yer aldı.

Araştırmada yer alan diğer meslekler ve aylık ortalama kazançları şöyle:

Noterlik: 456.000 TL

456.000 TL Pilotluk: 350.000 TL

350.000 TL Yazılım mühendisliği: 348.000 TL

348.000 TL Sigorta uzmanlığı: 270.000 TL

270.000 TL Avukatlık: 264.000 TL

264.000 TL Eczacılık: 242.000 TL

242.000 TL Doktorluk: 230.000 TL

230.000 TL Yönetim danışmanlığı: 210.000 TL

210.000 TL Mali müşavirlik: 200.000 TL

200.000 TL Petrol mühendisliği: 190.000 TL

Gelirler mesleğe göre değişebiliyor

Listede yer alan rakamların her çalışan için geçerli sabit maaşlar olmadığı, gelirlerin deneyim, uzmanlık, çalışma yeri ve iş hacmi gibi faktörlere göre değişebileceği belirtiliyor.

Buna göre araştırmada yer alan 10 meslek arasında aylık ortalama gelir 190 bin TL ile 456 bin TL arasında değişiyor.