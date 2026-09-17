Beşiktaş’ın UEFA organizasyonlarında mücadele edecek kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün UEFA’ya gönderdiği listede Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy gibi isimler yer aldı.

Beşiktaş, UEFA’ya gönderdiği oyuncu listesini açıkladı. Siyah-beyazlıların Avrupa maçlarında kullanacağı kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet mevkilerinde toplam 26 futbolcu bulunuyor.

Beşiktaş’ın UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı kulübün UEFA’ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleciler

Alexander Nübel

Doğan Alemdar

Emir Yaşar

Defans

Kassoum Ouattara

Emmanuel Agbadou

Taylan Bulut

Rıdvan Yılmaz

Tiago Djalo

Ümit Akdağ

Emirhan Topçu

Yasin Özcan

Amir Murillo

Orta saha

Wilfred Ndidi

Salih Özcan

Kartal Kayra Yılmaz

Orkun Kökçü

Junior Olaitan

Vaclav Cerny

Leandro Trossard

Fabio Miretti

İlhan Fakılı

Forvet

Hyeon-gyu Oh

Ernest Poku

Dusan Vlahovic

Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda özellikle Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi deneyimli ve dikkat çeken isimlerin bulunması öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bu kadroyla mücadele edecek.