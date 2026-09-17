Beşiktaş’ın UEFA organizasyonlarında mücadele edecek kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün UEFA’ya gönderdiği listede Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy gibi isimler yer aldı.

Beşiktaş, UEFA’ya gönderdiği oyuncu listesini açıkladı. Siyah-beyazlıların Avrupa maçlarında kullanacağı kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet mevkilerinde toplam 26 futbolcu bulunuyor.

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Beşiktaş’ın UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı kulübün UEFA’ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleciler

  • Alexander Nübel
  • Doğan Alemdar
  • Emir Yaşar

Defans

  • Kassoum Ouattara
  • Emmanuel Agbadou
  • Taylan Bulut
  • Rıdvan Yılmaz
  • Tiago Djalo
  • Ümit Akdağ
  • Emirhan Topçu
  • Yasin Özcan
  • Amir Murillo

Orta saha

  • Wilfred Ndidi
  • Salih Özcan
  • Kartal Kayra Yılmaz
  • Orkun Kökçü
  • Junior Olaitan
  • Vaclav Cerny
  • Leandro Trossard
  • Fabio Miretti
  • İlhan Fakılı

Forvet

  • Hyeon-gyu Oh
  • Ernest Poku
  • Dusan Vlahovic
  • Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda özellikle Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi deneyimli ve dikkat çeken isimlerin bulunması öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bu kadroyla mücadele edecek.

Kaynak: AA