Beşiktaş’ın UEFA organizasyonlarında mücadele edecek kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün UEFA’ya gönderdiği listede Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy gibi isimler yer aldı.
Beşiktaş, UEFA’ya gönderdiği oyuncu listesini açıkladı. Siyah-beyazlıların Avrupa maçlarında kullanacağı kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet mevkilerinde toplam 26 futbolcu bulunuyor.
Beşiktaş’ın UEFA kadrosu
Siyah-beyazlı kulübün UEFA’ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:
Kaleciler
- Alexander Nübel
- Doğan Alemdar
- Emir Yaşar
Defans
- Kassoum Ouattara
- Emmanuel Agbadou
- Taylan Bulut
- Rıdvan Yılmaz
- Tiago Djalo
- Ümit Akdağ
- Emirhan Topçu
- Yasin Özcan
- Amir Murillo
Orta saha
- Wilfred Ndidi
- Salih Özcan
- Kartal Kayra Yılmaz
- Orkun Kökçü
- Junior Olaitan
- Vaclav Cerny
- Leandro Trossard
- Fabio Miretti
- İlhan Fakılı
Forvet
- Hyeon-gyu Oh
- Ernest Poku
- Dusan Vlahovic
- Semih Kılıçsoy
Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda özellikle Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi deneyimli ve dikkat çeken isimlerin bulunması öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bu kadroyla mücadele edecek.