Türkiye-Almanya tarımında yeni hedef: 5 milyar dolar

Fenerbahçe’de Asensio ile Yollar Ayrılıyor mu?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Şimşek, aynı gün Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak arzu edilen hızda ilerlemediğini belirtmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında 17 Eylül Perşembe günü saat 08.00’de bir araya gelecek. Toplantıda finansal piyasalardaki son gelişmeler ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Finansal İstikrar Komitesi’ni (FİK) yarın sabah toplantıya çağırdı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.