Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Finansal İstikrar Komitesi’ni (FİK) yarın sabah toplantıya çağırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında 17 Eylül Perşembe günü saat 08.00’de bir araya gelecek. Toplantıda finansal piyasalardaki son gelişmeler ele alınacak.
Borsadaki sert düşüşün ardından geldi
Toplantı kararı, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin 16 Eylül’de yüzde 5,54 değer kaybettiği günün ardından geldi.
Şimşek, aynı gün Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak arzu edilen hızda ilerlemediğini belirtmişti.
Gözler, yarın sabah yapılacak toplantının ardından Komite’den gelecek açıklamalara çevrildi.