Konya’da öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Tramvay yoluna devrilen ağacın altında kaldı

Alaaddin Bulvarı’nda bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle tramvay hattının üzerine devrildi.

Bu sırada ağacın devrildiğini gören ve bölgeden uzaklaşmaya çalışan 10 yaşındaki çocuk, ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı

Tramvay yoluna devrilen ağaç, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü şekilde kaldırıldı. Çalışmalar sırasında güzergah bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Kentte fırtınanın etkisiyle farklı cadde ve sokaklarda yola devrilen ağaçlara da ekipler müdahale etti. Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için devrilen ağaçları yollardan kaldırdı.