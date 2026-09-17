Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında tarihi bir eşik aşıldı. Motorin fiyatının litre başına 100 TL’yi geçmesiyle birlikte, Türkiye’de ilk kez bir akaryakıt türünün litre fiyatı 100 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sürerken motorin litre fiyatı 100 TL baremini aştı. Böylece Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında ilk kez üç haneli rakam görüldü.

Motorin fiyatı 100 TL’yi geçti

Motorin fiyatlarındaki son artışla birlikte litre fiyatı 100 TL seviyesinin üzerine çıktı. Rekor seviyeye ulaşan akaryakıt fiyatları, sürücülerin gündemindeki yerini koruyor.

Akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişikliklere bağlı olarak güncelleniyor. İstasyon ve şehre göre litre fiyatlarında farklılık görülebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında tarihi eşik

Motorinin litre fiyatının 100 TL’yi aşması, Türkiye akaryakıt piyasasında dikkat çeken bir dönüm noktası oldu. Böylece akaryakıt fiyatlarında ilk kez 100 TL baremi aşılmış oldu.