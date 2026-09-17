Çubuk’ta yöresel yemekler üzerine faaliyet gösteren işletmelerinin başında bulunan 48 yaşındaki Hülya Elma, 33 yıldır Çubuk’ta yaşadığını ve dört kız çocuğu annesi olduğunu belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Elma, aktif olarak işletmelerinin başında ise 8 yıldır bulunduğunu söyledi. Girişimcilik hikâyesinin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiği süreçte başladığını gazetemiz SONSÖZ'e anlatan Elma, ev bütçesine katkı sağlamak amacıyla evinde yöresel ürünler hazırlamaya başladığını ifade etti. Elma, “Maddi sıkıntıya düşmüştüm. Ev bütçesine katkıda bulunmak için evimde yapmaya başladım. İki yıl evimde yaptım. Ailemin ve çocuklarımın desteğiyle küçük bir imalathane açtık” dedi.

KÜÇÜK İMALATHANEDEN 3 ŞUBEYE

Evde başlayan üretimin zaman içerisinde büyüdüğünü aktaran Elma, imalathanenin ardından bir kafe açtıklarını, daha sonra ise ikinci işletmelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Elma, “Daha sonra yanına kafe açtık. Belli bir süre sonra, iki ya da üç yıl sonra ikinci işletmemizi açtık. Apple Garden Açık Hava Bahçe’de yine kahvaltı ve yemekler var. Daha sonra da Yöresel Pazar’daki şubemizi açtık” ifadelerini kullandı. Bugün üç şubeyle faaliyet gösterdiklerini belirten Elma, Çubuk’un yöresel mutfağına ait çok sayıda ürünü müşterileriyle buluşturduklarını söyledi.

ÇUBUK’UN YÖRESEL LEZZETLERİNİ YAŞATIYOR

İşletmelerinde Çubuk’un yöresel yemeklerinin yanı sıra kahvaltılık ürünler ve ev yapımı yiyecekler hazırladıklarını belirten Elma, ürün çeşitliliğinin oldukça geniş olduğunu dile getirdi. Elma, işletmelerinde coğrafi işaretli homaça ve kavurma başta olmak üzere mantı, tandır böreği, bazlama, gözleme, ev yapımı kurabiyeler ve yaprak sarma gibi çok sayıda ürün hazırladıklarını kaydetti.

Müşterilerden en fazla talep gören ürünlerin ise homaça, tandır böreği, yaprak sarması, gözleme ve ev yapımı kurabiyeler olduğunu belirten Elma, ürünlerin doğal ve aslına uygun şekilde hazırlanmasının talebi artırdığını söyledi.

“MUTFAĞIMIZ AÇIK, HERKES NE YEDİĞİNİ GÖRÜYOR”

Elma, işletmelerinin en önemli özelliklerinden birinin açık mutfak anlayışı olduğunu vurguladı. Ürünlerin hazırlanma sürecinin müşteriler tarafından görülebildiğini belirten Elma, şöyle konuştu: “Doğal olması, anne eli değmesi... Benim üç şubemde de mutfağım açık mutfak. Gelen herkes ürünlerin ne ile yapıldığını, nasıl yapıldığını, ortamını, içine konan her şeyi görüyor. O yüzden gönül rahatlığıyla tüketiyorlar.”

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