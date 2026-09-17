Türkiye Basın Federasyonu’nda konuşan Uçum, 16 Nisan tarihinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından sembolik bir anlam taşıdığını belirtti. Uçum, “Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan son kez aday olacaktır”

Mehmet Uçum ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde yeniden adaylığına ilişkin de konuştu. Uçum, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır” dedi.

Uçum’un daha önce yaptığı değerlendirmelerde de 16 Nisan 2028 tarihi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 referandumunun 11’inci yıl dönümü olması nedeniyle sembolik bir tarih olarak gösterilmişti. Mevcut seçim takvimine göre olağan seçim tarihi ise 7 Mayıs 2028 olarak hesaplanıyor.

Uçum’un önceki açıklamasına göre, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde seçimlerin 16 Nisan 2028’de yapılması mümkün olabilecek. Nihai karar ise TBMM’nin alacağı karara bağlı olacak.