Başkent Ankara’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağış nedeniyle bazı bölgelerde oluşan trafik yoğunluğunda gecikme yaşadı. Bazı ilçelerde ise sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınlar meydana geldi.

Ankara’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

Ankara’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan Ankaralılar trafikte yoğunlukla karşılaştı.

Sağanak nedeniyle bazı ana arterlerde araç trafiğinin yavaşladığı görüldü. Sürücüler yağışın etkisiyle kontrollü ilerlerken, kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Bazı ilçelerde taşkınlar meydana geldi

Yağışın etkili olduğu bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşanırken, ekipler olumsuzluklara karşı çalışma yürüttü.

Ankara’da sağanak iki gün daha sürecek

Meteoroloji verilerine göre Ankara’da etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki iki gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.