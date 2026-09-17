İstanbul Bakırköy’de D-100 Karayolu Çobançeşme Kavşağı’nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine sürücü otomobili durdurup dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Yangın, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Çobançeşme Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MER 584 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev almaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurarak araçtan çıktı. Çevredeki sürücüler de yangına müdahale edilmesi için itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Polis ekipleri ise D-100 Karayolu’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobilde çıkan yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.