Adana’nın Ceyhan ilçesinde uzman jandarma emeklisi Enes D. (52), yaklaşık 1,5 ay önce boşandığı Kezban Kabukçu’yu (49) tabancayla öldürdü, 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege D.’yi ağır yaraladı. Enes D. daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eski eşinin yaşadığı eve geldi

Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve iki çocukları bulunan Enes D. ile Kezban Kabukçu, yaklaşık 1,5 ay önce boşandı. Boşanmanın ardından Kezban Kabukçu, 13 yaşındaki oğlu Yağız Ege D. ile birlikte Ceyhan’da yaşayan ablası Nermin K.’nin evine yerleşti.

Enes D., eski eşiyle konuşmak için Marmaris’ten Ceyhan’a geldi. Evde ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anne hayatını kaybetti, çocuk ağır yaralandı

Tartışmanın büyümesinin ardından Enes D., tabancayla eski eşi Kezban Kabukçu ile oğlu Yağız Ege D.’yi vurdu. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Evde bulunan Kabukçu’nun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban Kabukçu ile Enes D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 13 yaşındaki Yağız Ege D. ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kezban Kabukçu ve Enes D.’nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, Ceyhan’da meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.