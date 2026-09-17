Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen törende Demirören Medya 2 ödüle layık görüldü. CNN Türk’ten Damla Uğurtürk ve Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan ödül alan isimler oldu.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri kapsamında 2025 yılı ödülleri sahiplerine verildi. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen ödül törenine TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Selman Taşbek ve Yüksel Göktürk ile davetliler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını, TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve 2025 Nimet Üyken Basın Yarışması Seçici Kurul Temsilcilerinden Yüksel Göktürk yaptı.

TJK’dan basın mensuplarına teşekkür

Göktürk, yarışmaya katılan eserlerin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübü temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Göktürk, ülke atçılığı, yetiştiriciliği ve atçılık kültürünün tanıtılmasına katkı sunan basın mensuplarına teşekkür ederek ödül kazanan gazetecileri kutladı.

Demirören Medya’ya 2 ödül

Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri kapsamında Demirören Medya bünyesindeki iki gazeteci ödüle layık görüldü.

Program kategorisinde CNN Türk’ten Damla Uğurtürk, “Damla ile Kulvar Dışı” adlı çalışmasıyla ödül aldı.

Ulusal Yazılı Medya / Röportaj, Araştırma ve İnceleme dalında ise Hürriyet Gazetesi’nden Zeynep Bilgehan, “Gazi’de bir kısmet vardır” başlıklı çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Törende farklı kategorilerde ödül almaya hak kazanan basın mensuplarına ödülleri takdim edildi.