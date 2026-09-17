Kadir İnanır’ın 2015 yılında hazırladığı bir, 2022 yılında ise noter huzurunda düzenlediği iki ayrı vasiyetnamesinin bugün açılması planlanıyordu. Ancak mahkeme, üç mirasçıya gerekli tebligatların ulaşmadığını belirterek işlemi ileri bir tarihe bıraktı.

Vasiyetname 17 Aralık’ta açılacak

Beykoz Adliyesi’nde görülmesi beklenen dava, 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi. Böylece İnanır’ın vasiyetnamelerinde mal varlığının kimlere ve hangi şekilde bırakıldığına ilişkin detayların ortaya çıkması da ertelenmiş oldu.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından üç ayrı vasiyetnamesinin bulunduğu ortaya çıkmış, mirasın nasıl paylaşılacağı kamuoyunda merak konusu olmuştu. Vasiyetnamelerin içeriğinin mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.