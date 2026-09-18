Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sırasında başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (38), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü gözaltına alındı.

Önce yaya hayatını kaybetti

Kaza, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.U. yönetimindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.’ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Ö., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya müdahale eden polis memuruna otomobil çarptı

İlk kazanın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibinde görev yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya’ya, Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. 38 yaşındaki polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yetkililer hastaneye geldi

Kazanın ardından jandarma olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazaya karışan iki otomobilin sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.