Türk sanat dünyasından acı haber geldi. Özellikle “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Arsen Ziyagil (Arsen Hanım)karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Tuncer’in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme alanında da çalışmalar yapan Tuncer, sanat hayatı boyunca oyunculuk, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik gibi farklı görevler üstlendi.

Gülsen Tuncer kimdir?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945’te Adana’da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tuncer, eğitim hayatında Yıldız Kenter ile Ayla ve Beklan Algan gibi önemli tiyatro sanatçılarından eğitim aldı.

Profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelenen “Zilli Zarife”oyunuyla başlayan Tuncer, ilerleyen yıllarda tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı.

Tuncer, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci ve sanat yönetmeni olarak da çalışmalar yürüttü. Yaklaşık 40 sinema filminde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptığı da aktarıldı.

Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazındı

Gülsen Tuncer, 2008 yılında yayın hayatına başlayan “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Arsen Ziyagil karakteriyle yeni kuşak izleyiciler tarafından da tanındı. Tuncer’in rol aldığı diğer yapımlar arasında “Üç İstanbul”, “Bugünün Saraylısı”, “Çalıkuşu” ve “Fazilet Hanım ve Kızları” da bulunuyor.

Sanat yaşamı boyunca farklı alanlarda üretmeye devam eden Tuncer, Türk tiyatrosu ve televizyonunda iz bırakan isimler arasında yer aldı.

Aşk-ı Memnu’nun hayatını kaybeden oyuncuları

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu, yıllar içinde oyuncu kadrosundan üç önemli isme veda etti.

Gülsen Tuncer – Arsen Hanım

Dizide Arsen Ziyagil (Arsen Hanım) karakterini canlandıran Gülsen Tuncer, 17 Eylül 2026’da 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, tiyatro ve sinemanın yanı sıra seslendirme ve sanat yönetimi alanlarında da çalışmalar yaptı.

Fatma Karanfil – Şayeste

Dizinin Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, 4 Haziran 2024’te 72 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Karanfil, Yeşilçam'ın yanı sıra çok sayıda televizyon yapımında rol aldı.

Rana Cabbar – Süleyman Efendi

Dizide Süleyman Efendi karakterini canlandıran usta oyuncu Rana Cabbar ise 20 Nisan 2023’te 78 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinemada uzun yıllar çalışan Cabbar, özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu ile olan çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Böylece Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncu kadrosundan üç usta isim hayata veda etmiş oldu.