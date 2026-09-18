Sincan’da gençlerin kaykay pisti talebi karşılık buldu. Sincan Belediyesi, Sincan Park içerisinde yaklaşık 5 dönümlük alana kaykay parkı kazandırmak için çalışmalara başladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sincan Park’a kaykay parkı yapılacak

Sincan Belediyesi, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini artırmaya yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kaykay pisti isteyen gençlerin talebi üzerine Sincan Park’ta yaklaşık 5 dönümlük alanda kaykay parkı oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Proje kapsamında alana 2 ayrı kaykay pisti yapılacak. Toplam 1.610 metrekare büyüklüğündeki pistlerin çevresi ise yeşil alanlarla düzenlenecek.

Yeni kaykay parkıyla birlikte gençlerin spor yapabilecekleri, kaykayla ilgilenebilecekleri ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri yeni bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Murat Ercan çalışmaları yerinde inceledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, devam eden çalışmaları incelemek üzere proje alanını ziyaret etti. Ercan, alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Gençlerin taleplerini önemsediklerini belirten Ercan, ilçede gençlerin spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği alanların artırılacağını ifade etti.

“Gençlerin bir isteği varsa bizim de yapacak işimiz var”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje hakkında yaptığı açıklamada gençlerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sincan Park’ta hem gençlerin kaykay heyecanını yaşayacağı hem de spor yapacağı yeni bir alan daha ilçeye kazandırıyoruz. Sincan’da evlatlarımızın bir isteği varsa bizim de yapacak işimiz var.”

Yaklaşık 5 dönümlük alanda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Sincan’daki gençler yeni bir spor ve sosyal yaşam alanına kavuşacak.