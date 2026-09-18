Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni reklam projesi için imaj değişikliğine gitti. Uzun platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen Erçel’in yeni görünümü kısa sürede dikkat çekti. Öte yandan oyuncunun reklam anlaşmasından 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü.

Hande Erçel reklam filmi için sarışın oldu

Güzelliği ve tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, yeni reklam projesi için saç rengini değiştirdi. Uzun ve platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti.

Erçel’in reklam çekimlerinden paylaşılan görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. Oyuncunun yeni saçları takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

Hande Erçel’in yeni imajı gündem oldu

Genellikle koyu renk saçlarıyla tanınan Hande Erçel’in platin sarı saçlı görünümü hayranlarının da dikkatini çekti. Reklam projesi kapsamında kamera karşısına geçen oyuncunun yeni imajı kısa sürede magazin gündeminde öne çıktı.

Hande Erçel reklamdan 20 milyon TL mi kazandı?

Yeni reklam projesiyle gündeme gelen Hande Erçel’in anlaşma kapsamında 20 milyon TL kazandığı iddia edildi. Ancak söz konusu ücretle ilgili resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Erçel’in reklam anlaşmasına ilişkin öne sürülen 20 milyon TL'lik rakam, magazin dünyasında gündem oldu.