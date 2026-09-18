Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarılmasının yanı sıra banka hesaplarının komisyon karşılığında kiralanmasına yönelik Aydın merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, kiralanan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira aktarıldığı belirlendi.

Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve banka hesaplarının komisyon karşılığında kiralanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 milyar liralık para transferi ortaya çıktı

Soruşturmanın ilk belirlemelerine göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira aktarıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ile çelik kasalara da el konuldu.

9 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.