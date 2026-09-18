Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bazı Hazine arazilerinin kullanım biçimini değiştiren imar planı düzenlemeleri onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan kararlara göre değişiklikler Karakusunlar ve Öncebeci mahallelerini kapsıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karakusunlar Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar için ticaret ve turizm alanı, resmi kurum alanı, rekreasyon alanı ve yol kullanımını öngören nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri uygun bulundu.

Öncebeci’de konut alanı kararı

Öncebeci Mahallesi’ndeki Hazine taşınmazları ise gelişme konut alanı ve trafo alanı olarak planlandı. Düzenlemeyle birlikte söz konusu bölgede ileride konut projelerinin hayata geçirilmesinin planlama zemini oluşturuldu.

Ancak imar planı değişikliğinin onaylanması, arazilerde hemen inşaat başlayacağı anlamına gelmiyor. Yapılaşma için parselasyon, proje, ruhsat ve diğer yasal izin süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

Yeni düzenlemelerin ardından taşınmazların nasıl değerlendirileceği ve bölgelerde hangi projelerin uygulanacağı, ilerleyen süreçte alınacak kararlarla netleşecek.