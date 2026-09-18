Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında açıklama yaptı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini, Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığını belirtti. Açıklamaya göre SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında bazı fonlar ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

4 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında, aralarında fon yönetim kurulu başkanları ile üyelerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Toplam 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, ilgili hesaplar ve şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararı alındı.

246 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturmada ise yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği bildirildi.

Bakırköy’de 16 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü başka bir soruşturmada da sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edilen hesapların sahipleri hakkında işlem başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında 16 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yıl içinde işlem hacmi ve hisse fiyatlarında yaşanan olağan dışı dalgalanmalarla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame hazırladığı belirtildi.

“Hukuk önünde hesap sorulacak”

Ponzi benzeri yöntemlerle yatırımcıların birikimlerini hedef alan yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaya devam edecektir.”