Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla Ulus’ta yeni bir merkez açtı. Anafartalar Çarşısı içerisinde faaliyete başlayan Ulus Sosyal Hizmet Merkezi, vatandaşların çeşitli sosyal destek başvurularını tek noktadan gerçekleştirmesine imkan sağlıyor.

Sosyal desteklere erişim kolaylaşıyor

Merkezde vatandaşlara sosyal yardımlar ve başvuru süreçleri hakkında rehberlik yapılırken, giysi, servis, emekli, anne-bebek ve ulaşım destekleri için başvuru işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. Başkent Kart başvuruları ve ilgili işlemler ile Giysi Evi hizmetleri konusunda da vatandaşlara destek sunuluyor.

Hem vatandaşa hem esnafa katkı hedefleniyor

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Ulus Sosyal Hizmet Merkezi Sorumlusu Emre Kartal, merkezin vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere daha kolay, hızlı ve yerinde ulaşabilmesi amacıyla açıldığını belirtti.

Kartal, sosyal yardımlardan giysi desteğine ve başvuru süreçlerine kadar birçok konuda rehberlik sağladıklarını ifade ederek, merkezin Anafartalar Çarşısı’na hareketlilik kazandırarak bölgedeki esnafa da katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.