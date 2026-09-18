İstanbul Havalimanı’nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak 4’üncü ana pist ile ilave yatırımlar düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları ve havacılık sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: DHA