Sokak Köpeklerinin Yüzde 99,22’si Toplandı: Süreç Nasıl İşleyecek?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında dikkat çeken bir oran paylaştı. Türkiye genelindeki sokak köpeklerinin yüzde 99,22’sinin toplandığını belirten Çiftçi, İstanbul’da ise çalışmaların 15 Ekim’e kadar tamamlanacağını söyledi.

Sahipsiz hayvan meselesinin yaklaşık bir buçuk ay içerisinde ülke gündeminden çıkacağını savunan Çiftçi, gerekli koşulları yerine getirmeyen belediyelerin uyarılacağını ifade etti. Barınak ve doğal yaşam alanlarının yeterli olduğunu dile getiren Çiftçi, daha önce yaptığı açıklamalarda da hayvanların bu alanlarda tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtmişti.

Bakan Çiftçi’nin açıkladığı yüzde 99,22’lik orana ilişkin hayvanların hangi illerden toplandığı, kaçı barınaklara, kaçı doğal yaşam alanlarına götürüldüğü ve ne kadarının sahiplendirildiği konusunda ayrıntılı bir veri ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklanan oranın bağımsız kurumlar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı da bilinmiyor.

ORAN AYLAR İÇİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Çiftçi, 1 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki toplama oranının yüzde 75’e ulaştığını duyurmuştu. Haziran ayında bu oranın yüzde 83 olduğu açıklanırken son verilen rakam yüzde 99,22 oldu. Böylece yaklaşık beş buçuk aylık dönemde toplama oranında 24 puanın üzerinde artış yaşandığı bildirildi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI NE DİYOR?

Hayvan hakları örgütleri ise yalnızca toplama oranlarının açıklanmasının yeterli olmadığını belirterek barınakların kapasitesi, hayvanların sağlık durumu ve ölüm vakalarının da şeffaf biçimde paylaşılmasını istiyor.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin 2025 yılına ilişkin raporunda, Türkiye’de en az 26 barınağın ruhsatsız olduğu; birçok merkezde veteriner hekim, personel ve fiziki alan eksikliği bulunduğu ileri sürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığının daha önce açıkladığı tahmini köpek sayısı ile belediyelerin toplam barınak kapasitesi arasındaki büyük fark da tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Yaşam hakkı savunucuları, bütün hayvanların kalıcı olarak barınaklara kapatılması yerine yaygın kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme ve etkin denetim politikalarının uygulanmasını talep ediyor. Savunucular ayrıca hayvanların “güvenlik sorunu” olarak gösterilmesinin şiddet ve kötü muamele vakalarını artırabileceğini belirtiyor.

Daha önce Çiftçi’nin sokak köpeklerinin yıl sonuna kadar toplanacağı yönündeki açıklamasına tepki gösteren bazı örgütler, “Sokak hayvanları hedef gösterilemez” çağrısında bulunmuştu. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi de hayvanların kontrol edilmesi gereken bir sorun olarak görülmesine karşı birlikte yaşam politikalarını savunmuştu.

Çiftçi’nin son açıklamasıyla toplama çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilirken gözler şimdi hayvanların tutulduğu alanların kapasitesine, bakım koşullarına ve kamuoyuna açıklanacak ayrıntılı verilere çevrildi.