Türkiye Alzheimer Derneği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Alzheimer hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Başkentlileri bir araya getirecek.

“Sağlıklı yaşlan, Alzheimer’dan korunmaya bugün başla” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, bugün (19 Eylül 2026 Cumartesi günü) saat 16.00’da başlayacak.

Etkinlik kapsamında Alzheimer hastalığıyla ilişkili risk faktörlerine yönelik taramalar yapılacak, sağlıklı yaşlanma ve hastalıktan korunmaya yönelik önlemler konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunulacak. Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın fiziksel, zihinsel ve sosyal yönlerine dikkat çekilecek programda, farklı yaş gruplarını bir araya getiren çeşitli etkinlikler de yer alacak.

Gün boyunca fiziksel aktivite çalışmaları, zihinsel aktiviteler, tavla turnuvası ve torun köşesi düzenlenecek. Program kapsamında ayrıca müzik dinletisi, flamenko gösterisi ve halk oyunları gösterisi de Başkentlilerle buluşacak. Alzheimer konusunda farkındalığın artırılması, risk faktörlerinin daha iyi tanınması ve sağlıklı yaşlanma konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin amaçlandığı etkinliğe tüm Başkentliler katılabilecek.