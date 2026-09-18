Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve ailelere yönelik desteğini sürdürüyor. Belediye tarafından yürütülen “İlk Okulum İlk Formam” kampanyası kapsamında, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarda birinci sınıfa başlayan 600 öğrencinin okul forması ihtiyacı karşılandı.
Ailelerin eğitim masraflarına katkı
Destek kapsamında öğrencilerin yeni eğitim dönemine ihtiyaçları tamamlanmış şekilde başlamaları amaçlanırken, okul forması giderlerinin karşılanmasıyla ailelerin eğitim harcamalarına da katkı sunuldu.
Çankaya Belediyesi, uygulamayla çocukların eğitim hayatındaki ilk adımlarını daha eşit koşullarda atabilmelerine destek olurken, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.