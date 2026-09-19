Olay, öğle saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Aşkale Garajı Sokak’tameydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak meselesi bulunan H.T., cuma namazı öncesinde S.B.’nin iş yerine geldi. İş yerinde bulunan imam A.B.’ye oğlunun dükkanda olmadığını söylemesi üzerine H.T. öfkelendi.

Önce imamı darbetti, ardından iş yerine geri geldi

İddiaya göre H.T., elindeki bıçağı göstererek A.B.’ye küfür ve hakaretlerde bulundu. Ardından A.B.’ye saldırarak darbetti ve olay yerinden ayrıldı.

H.T., cuma namazının ardından aynı iş yerine bu kez yeniden elinde bıçakla geldi. Bağırıp hakaret etmeye başlayan H.T.’yi gören A.B.’nin oğlu M.E.B., bir elinde bıçak, diğer elinde tabancayla dışarı çıktı.

Havaya 3 el ateş etti, ardından H.T.’yi bacağından vurdu

M.E.B., H.T.’yi kovaladığı sırada tabancayla havaya 3 el ateş etti. Ardından silahı H.T.’ye doğrultan M.E.B., 2 kez ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu H.T. yaralandı.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan H.T.’nin elindeki bıçakla hakaretlerini sürdürdüğü anlar da yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.T., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.E.B. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.